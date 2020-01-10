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Психологи определили причины развития школьных фобий у детей

Психологи определили причины развития школьных фобий у детей. Эмоционально чувствительные особы на фоне проявления этих проблем могут заболеть физически.

В основе термина «школьная фобия» лежит комплекс психологических проблем, возникающих у ребенка на фоне посещения образовательного учреждения. Чаще всего дети боятся посещать школу из-за плохих оценок, конфликтов с одноклассниками, замечаний учителя. Сильная реакция на подобные раздражители может превратить пребывание в учебном заведении в пытку. Фобию относят к разряду тревожных расстройств, а не к нарушениям поведения, поскольку первопричиной их возникновения нарушения является страх. Специалисты по психосоматике говорят о проявлении заболевания на физическом уровне. Школьники могут испытывать головную боль, тошноту, головокружения или боль в спине. Из-за таких симптомов ученик перестает посещать занятия, и проблема усугубляется. Спровоцировать проявление фобии могут сторонние стрессо-факторы – смерть в окружении ребенка, болезнь, длительная разлука с родителями, конфликты в классном коллективе или с учителем.

Немецкие медики исследовали психологическое состояние школьников и выяснили, что около 3,5% из 11 миллионов учеников страдают такими расстройствами. Чаще заболевание встречается у мальчиков, чем у девочек. Лечение заключается в курсе психотерапии с дополнением его другими практиками. Полезно воздействовать на ребенка методами арт-терапии, проводить занятия в групповой или индивидуальной форме, обучать ученика преодолевать стрессовые ситуации. Успешность повышается, если ребенок получает больше поощрения и чаще отмечаются его достижения.

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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:11

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