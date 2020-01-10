Кроссовер Kia Seltos готов к продажам в России





Полигон даёт возможность имитировать использование транспортного средства на дорогах с различными типами покрытий, включая грунтовые, городские, региональные и высокоскоростные. За период тестирования кроссовер Kia Seltos преодолел около 50 тысяч км. Подобное расстояние эквивалентно 150 тысяч км в условиях нормального движения без увеличенных нагрузок на авто.Помимо непосредственно ходовых качеств, эксперты проверили устойчивость корпуса Kia Seltos к воздействию коррозии, резким изменениям температур и высокой влажности. Также они провели тщательный контроль устойчивости электронных систем. Новинка имеет сертификацию с широкой линейкой двигателей. Продажи стартуют с кроссовера, получившего силовой агрегат объёмом 2 л при мощности 149 «лошадок». В паре с ним будет работать вариаторная трансмиссия.Модель Seltos также будет предлагаться в модификациях с атмосферными силовыми агрегатами на 121 и 123 «лошадей». Для таких версий предусмотрено использование 6-диапазонной механической трансмиссии и «автоматом». Также россиянам предложат модель с роботизированной КПП и турбированным двигателем мощностью 177 «лошадей».