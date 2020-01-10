Нумеролог Дмитрий Ермолаев предсказал Екатерине Вилковой в 2020 году трудности в отношениях с мужем





Дмитрий Ермолаев поведал, что проблемы с мужем у актрисы возникнут из-за некоторой астрологической несовместимости. По словам хироманта, главная героиня фильма «Стиляги» не привыкла делиться подробностями своей личной жизни с посторонними людьми, однако на самом деле уже несколько лет у них с мужем Ильей Любимовым не все гладко в отношениях. В в этом году проблемы только усилятся, так как у актрисы начался период так называемого «астрологического транзита». Нумеролог полагает, что именно в этот период возникают трудности в отношениях с любимым человеком, и рассказал, что для Вилковой он будет длится в течение будущих трех лет.Кроме того, Дмитрий Ермолаев рекомендует актрисе быть внимательнее к своим финансам, особенно во время подписания контрактов на съемки в новых фильмах, потому что на ее имени могут попытаться заработать плохие люди. В то же время нумеролог подчеркнул, что Екатерина Вилкова сможет преодолеть все трудности благодаря своему сильному характеру.