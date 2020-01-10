Дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова приняла участие в школьном спектакле “Щелкунчик”

Выяснилось, что шестилетняя Анастасия Харламова исполнила роль Мари. Однако Кристина Асмус надеется, что ее дочь не свяжет свое будущее с актерской деятельностью. Актриса назвала семейным опубликованный кадр, на котором позирует вместе с Гариком Харламовым и юной участницей спектакля. Также рядом запечатлен крестный отец девочки Тимур Батрутдинов. В комментариях поклонники пожелали звездной семье счастья, но у многих появились вопросы в связи с выбором крестного.В последнее время Кристина Асмус часто сталкивается с негативными высказываниями в сети, а также повышенным внимание публики к ее личной жизни. В частности, хейтеры раскритиковали звезду из-за ее роли в фильме “Текст”.