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Телеведущий Пирс Морган высказался по поводу отказа герцогов Сассекских от титулов

Известный телеведущий из Великобритании Пирс Морган высказался по поводу отказа герцогов Сассекских от титулов. Он не доволен таким поступком и считает, что Меган Маркл негативно влияет на отношения между членами королевской семьи.
Телеведущий Пирс Морган высказался по поводу отказа герцогов Сассекских от титулов

8 января принц Гарри и его супруга Меган Маркл отреклись от полномочий членов королевской семьи. Пара заявила, что не будет в дальнейшем представлять монархов на мероприятиях, имеющих официальный статус, но при этом не прекращают поддерживать королеву. Семья больше не надеется на выплаты из государственного бюджета, планирует основать благотворительную организацию и стать финансово независимыми.

Мнения британцев по этому поводу разделились. Телеведущий Пирс Морган резко раскритиковал этот поступок, считая такое поведение недопустимым. Знаменитый игрок в крикет Кевин Петерсон в ответ на это высказался в поддержку решения пары и посоветовал оставить их в покое. Ведущий отреагировал на это заявлением сообщением, что как законопослушный налогоплательщик он имеет право освещать происходящее так, как считает нужным. По его мнению, Меган Маркл разрушает королевскую семью. Об этом он написал в своем Twitter.

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Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:16

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