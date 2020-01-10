Специалисты назвали метод противодействия налипанию снега на «дворники» авто





Это делается во избежание примерзания после перепада температур. При этом налипание снега со льдом во время движения также остается проблемой. Покидать салон каждые четверть часа для очистки «дворников» – спорное решение. С проблемой помогает справиться использование силиконовой смазки. Если прогнозируется снегопад, нужно натереть указанным веществом все резиновые элементы щёток. Для этого можно воспользоваться тряпкой. Важно хорошо пропитать материал.Периодически стоит снимать щётки и забирать домой, для хранения в тёплом помещении. В таких условиях нужно обработать как сами скребки, так и участки крепления резины с рамой. Избыток смазки удаляется во избежание последующего загрязнения стекла. Применять силиконовую смазку полезно и для резиновых уплотнителей дверей. В этом случае попасть в салон станет легче. Смазка препятствует попаданию и впитыванию воды.Если «дворники» всё же примёрзли за ночь, а опции электрообогрева стекла в автомобиле нет, не нужно использовать силу для отделения щёток. Даже небольшие повреждения скребка в перспективе приведут к появлению разводов на стекле. Совет для этого случая заключается во включении печки с направлением воздуха в сторону стекла. Для оттаивания щеток потребуется подождать порядка 15 минут.