Луна может уничтожить Землю в ноябре 2020 года из-за изменения траектории





В результате изучения поведения естественного спутника Земли, ученые пришли к выводу, что изменения настигнут его в вышеуказанный период. Это приведет к нарушению приливов и отливов в связи с новым распорядком гравитации планеты. Кроме того, событие способно послужить причиной водного коллапса, повлечь за собой изменения климата или даже наступление “ледникового периода”. Кроме того, по оценкам специалистов, нарушится продолжительность дня и ночи, а совокупность данных факторов может привести к постепенному исчезновению людей.Ученые считают, что о скорых изменениях климата можно будет говорить, если 23 ноября этого года не будет наблюдаться полнолуние.