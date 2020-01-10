Найден способ улучшить качество звука во время разговора в наушниках





Разработка повысила четкость звука голоса пользователя при общении с использованием беспроводных наушников. Операторы сотовой связи достаточно давно применяют голосовые кодеки, имеющие сверхширокую полосу пропускания. При этом гарнитуры уменьшают итоговое качество из-за применения устаревших технологических решений.Представитель Qualcomm отмечает, что кодек aptX Voice гарантирует передачу голоса на дискретизации 32 кГц. Это позволяет решить проблему увеличения чёткости и качества трансляции речи для потребителей, использующих беспроводные наушники. Кодек доступен для Snapdragon 865 и Snapdragon 765. Его вскоре представят в аксессуарах группы продуктов линейки Bluetooth Audio.