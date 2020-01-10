Находка археологов в Авель-Бет-Мааке может изменить современные представления о границах древнего Израиля





Во время изучения археологических артефактов на стоянке Авель-Бет-Маака исследователи наткнулись на осколки кувшинов, в которых предположительно хранили виноград. Эти предметы были созданы первобытными людьми, которые жили в промежутке между 1200 годом до н.э. и 340 годом н.э. На одном из кувшинов специалисты обнаружили надпись на иврите «leBenayau». Для того, чтобы обнаружить ее, археологам пришлось сложить осколки вместе. Следы чернил были очень слабыми, но специалистам все же удалось расшифровать послание. Эксперты пришли к выводу, что надпись обозначала принадлежность кувшина хозяину, которого звали Бенайау.Находка может изменить все современные представления о границах древнего Израиля. Территория государства охватывала и более северные регионы.