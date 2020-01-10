Татьяна Брухунова готова “постараться” родить Евгению Петросяну пятерых детей





По приезду в Хельсинки Татьяна Брухунова пообщалась с фолловерами в своем микроблоге. Помощница Петросяна активно отвечала на вопросы публики о путешествиях и работе, но личные темы оставила под запретом. В частности, она отказалась показывать подписчикам нижнее белье, но поблагодарила за пожелание родить юмористу пятерых детей, отметив, что “будет стараться”.Слухи о свадьбе Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна появились еще в начале декабря, однако звезды не комментируют данную информацию. Юморист, в свою очередь, продолжает судебный процесс с Еленой Степаненко.