Юлия Ауг вступилась за "отбирающего роли у других артистов" Александра Петрова





По мнению Ауг, ее коллега получил множество предложений благодаря своему таланту, целеустремленности и уму. За несколько последних лет артист снялся в большом количестве кинолент, получивших признание публики, например, “Текст”, “Герой”, “Вторжение”, “Гоголь” и “Анна”. Весной 2020 года с участием Александра Петрова появятся фильмы “Стрельцов” и “Лед-2”. Юлия Ауг считает, что актер заслужил главные роли, несмотря на попытки его дискредитировать. Согласно ее оценке, Петров является трудолюбивым, а в связи с повышенным вниманием звезда пожелала ему удачи и терпения.Петрова поддержала также критик Мария Безрук, отметив, что слава не пришла к нему неожиданно, и он много работал, чтобы его заметили.