Юлия Ауг вступилась за "отбирающего роли у других артистов" Александра Петрова
Актриса Юлия Ауг защитила коллегу Александра Петрова от нападок других артистов. По мнению большинства, он забрал все доступные роли.
По мнению Ауг, ее коллега получил множество предложений благодаря своему таланту, целеустремленности и уму. За несколько последних лет артист снялся в большом количестве кинолент, получивших признание публики, например, “Текст”, “Герой”, “Вторжение”, “Гоголь” и “Анна”. Весной 2020 года с участием Александра Петрова появятся фильмы “Стрельцов” и “Лед-2”. Юлия Ауг считает, что актер заслужил главные роли, несмотря на попытки его дискредитировать. Согласно ее оценке, Петров является трудолюбивым, а в связи с повышенным вниманием звезда пожелала ему удачи и терпения.
Петрова поддержала также критик Мария Безрук, отметив, что слава не пришла к нему неожиданно, и он много работал, чтобы его заметили.
По мнению Ауг, ее коллега получил множество предложений благодаря своему таланту, целеустремленности и уму. За несколько последних лет артист снялся в большом количестве кинолент, получивших признание публики, например, “Текст”, “Герой”, “Вторжение”, “Гоголь” и “Анна”. Весной 2020 года с участием Александра Петрова появятся фильмы “Стрельцов” и “Лед-2”. Юлия Ауг считает, что актер заслужил главные роли, несмотря на попытки его дискредитировать. Согласно ее оценке, Петров является трудолюбивым, а в связи с повышенным вниманием звезда пожелала ему удачи и терпения.
Петрова поддержала также критик Мария Безрук, отметив, что слава не пришла к нему неожиданно, и он много работал, чтобы его заметили.