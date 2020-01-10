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Виктория Бекхэм раскрыла свои секреты красоты

Виктория Бекхэм раскрыла свои секреты красоты. Она рассказала о процедурах, которые проводит для поддержания внешнего вида ежедневно, в сториз на странице в Instagram.
Виктория Бекхэм раскрыла свои секреты красоты

45-летняя Виктория Бекхэм прекрасно выглядит и получает множество комплиментов по этому поводу. Бывшая участница группы Spice Girls решила поделиться некоторыми приемами, которые помогают ей сохранять красоту. Прежде всего, она заботится о состоянии своей фигуры и кожи. Для этого звезда каждое утро выпивает по две чайных ложки органического яблочного уксуса. Это средство убивает болезнетворные бактерии, нормализует уровень сахара в крови и помогает устранить лишний вес. После этой процедуры Бекхэм употребляет стакан кипяченой воды с лимоном. Этот напиток способствует улучшению пищеварения и чистит организм от токсинов.

В сториз звезда показала завтрак, который для нее заботливо приготовила младшая дочь Харпер Севен. В блюде сочетаются семена чиа, миндальное молоко и малина. К обеду Виктория Бекхэм приготовила тарелку с зелеными овощами для всей семьи. Она продемонстрировала блюдо с разными видами капусты, горохом и луком.

Не последнее место в жизни знаменитости занимает спорт. После выпитого в первой половине дня двойного эспрессо она отправляется на двухчасовую тренировку в зал, где под громкую музыку формирует не только фигуру, но и настроение на целый день.

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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:16

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