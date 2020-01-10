Ведущей "Дом-2" Ольге Орловой устроили романтический вечер в ванне с лепестками роз
Ведущая скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Ольга Орлова не скрывает, что очень счастлива на отдыхе в Таиланде. Ее любимый мужчина устроил для нее грандиозный сюрприз, а именно сделал ванну с лепестками роз.
Ольга Орлова уже не скрывает своего счастья. Она поделилась в личном аккаунте Instagram фотографией, рассказав о романтическом вечере с любимым человеком. Пара понимает друг друга буквально с полуслова и находится на одной волне.
Ольга Орлова отмечает, что не видит ничего сложного в том, чтобы мужчина, который по-настоящему любит свою женщину устроил для нее романтический вечер. Ведущая проекта «Дом-2» говорит, что такие поступки делать очень просто.
Стоит отметить, что ранее Ольга Орлова на одном из подобных курортов виделась с Дмитрием Шепелевым. Для ведущей очень болезненной является тема, касающаяся запрета на общение с ребенком, который является ее крестным сыном. Звезда говорит, что она выслушала коллегу и даже попыталась его понять.
Ольга Орлова уже не скрывает своего счастья. Она поделилась в личном аккаунте Instagram фотографией, рассказав о романтическом вечере с любимым человеком. Пара понимает друг друга буквально с полуслова и находится на одной волне.
Ольга Орлова отмечает, что не видит ничего сложного в том, чтобы мужчина, который по-настоящему любит свою женщину устроил для нее романтический вечер. Ведущая проекта «Дом-2» говорит, что такие поступки делать очень просто.
Стоит отметить, что ранее Ольга Орлова на одном из подобных курортов виделась с Дмитрием Шепелевым. Для ведущей очень болезненной является тема, касающаяся запрета на общение с ребенком, который является ее крестным сыном. Звезда говорит, что она выслушала коллегу и даже попыталась его понять.