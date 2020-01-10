Певец Вадим Казаченко обвинил экс-жену в невнимании к сыну и вызвал органы опеки
Певец Вадим Казаченко обвинил свою экс-жену в невнимании к сыну и обратился к сотрудникам органов опеки. При этом вначале артист не желал признавать мальчика своим ребёнком.
В настоящее время Вадим Казаченко поддерживает романтические отношения с Ириной Аманти. При этом у него есть сын Филипп, проживающий с экс-супругой музыканта Ольгой Мартыновой. Действия артиста по обращению к органам опеки она считает провокацией новой возлюбленной Казаченко.
Ольга Мартынова была возмущена подозрениями бывшего супруга в факте его отцовства по отношению к её ребёнку. Обращение в органы опеки лишь прибавило недовольства. Мартынова подчеркнула, что Филипп всегда остаётся с ней либо под присмотром бабушки с дедушкой. Ребёнка даже не отдают в детсад. В ответ на скандальные действия музыканта Мартынова сообщила, что Казаченко выплачивает всего 14 тысяч рублей алиментов и описала свою версию ситуации.
Сотрудники органов опеки подтвердили, что 2-летний Филипп проживает в хороших условиях, а также находится под наблюдением любящих родственников. Госслужащие добавили, что бабушки и дедушки располагают правом оказывать помощь в воспитании ребёнка без каких-либо оформленных доверенностей.
В настоящее время Вадим Казаченко поддерживает романтические отношения с Ириной Аманти. При этом у него есть сын Филипп, проживающий с экс-супругой музыканта Ольгой Мартыновой. Действия артиста по обращению к органам опеки она считает провокацией новой возлюбленной Казаченко.
Ольга Мартынова была возмущена подозрениями бывшего супруга в факте его отцовства по отношению к её ребёнку. Обращение в органы опеки лишь прибавило недовольства. Мартынова подчеркнула, что Филипп всегда остаётся с ней либо под присмотром бабушки с дедушкой. Ребёнка даже не отдают в детсад. В ответ на скандальные действия музыканта Мартынова сообщила, что Казаченко выплачивает всего 14 тысяч рублей алиментов и описала свою версию ситуации.
Сотрудники органов опеки подтвердили, что 2-летний Филипп проживает в хороших условиях, а также находится под наблюдением любящих родственников. Госслужащие добавили, что бабушки и дедушки располагают правом оказывать помощь в воспитании ребёнка без каких-либо оформленных доверенностей.
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:00