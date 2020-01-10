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В Сети появились фото обнаруженной у берегов Египта Атлантиды

На просторах Сети были обнародованы снимки затонувшей много лет назад Атлантиды. Останки древней цивилизации удалось обнаружить у берегов Египта.

Атлантида, носящая название в мифах и легендах Гераклион или Тонис, ушла под воду около 12 тысяч лет назад. До сих пор ученые не могут узнать больше о загадочном государстве, а также остаются неизвестными причины ее затопления. Среди вероятных сценариев эксперты называют землетрясение, также виной случившегося могли оказаться оползни или даже повышение уровня воды. В итоге проведенных работ на глубине порядка 50 метров водолазами были обнаружены обломки около 64 кораблей, золотые монеты, статуи и исписанные иероглифами таблички, над расшифровкой которых работают ученые.
В Сети появились фото обнаруженной у берегов Египта Атлантиды

Наиболее точно об Атлантиде рассказывает Платон Афинский. Согласно древним преданиям, это государство исчезло неожиданно с лица Земли.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:52

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