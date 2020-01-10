В Сети появились фото обнаруженной у берегов Египта Атлантиды





Атлантида, носящая название в мифах и легендах Гераклион или Тонис, ушла под воду около 12 тысяч лет назад. До сих пор ученые не могут узнать больше о загадочном государстве, а также остаются неизвестными причины ее затопления. Среди вероятных сценариев эксперты называют землетрясение, также виной случившегося могли оказаться оползни или даже повышение уровня воды. В итоге проведенных работ на глубине порядка 50 метров водолазами были обнаружены обломки около 64 кораблей, золотые монеты, статуи и исписанные иероглифами таблички, над расшифровкой которых работают ученые.Наиболее точно об Атлантиде рассказывает Платон Афинский. Согласно древним преданиям, это государство исчезло неожиданно с лица Земли.