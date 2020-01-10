Сын Михаила Васькова умер из-за пристрастия к алкоголю





Более 40 лет назад Михаил Васьков расстался с возлюбленной, которая на тот момент уже была беременной. В дальнейшем у актера так и не появились свои дети. Недавно он решил найти сына и его мать. Для этого артист обратился в шоу «На самом деле», редакторы которого помогли организовать встречу. Она состоялась прямо в эфире программы.Галина Копеечкина откликнулась на приглашение редакторов программы встретиться с Михаилом Васьковым. Придя в студию, она рассказала о своей нелегкой судьбе. У женщины было три брака и все они закончились трагически – мужья погибали. Не лучшим образом сложилась судьба и у сына. Из-за предательства любимой молодой человек пристрастился к алкоголю. Эта зависимость очень быстро погубила наследника звезды, который не успел дожить до своего 40-летия.Михаила Васькова весьма опечалил рассказ бывшей возлюбленной. Он не жалеет, что все-таки узнал обо всем.