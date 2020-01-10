Актёр Александр Яценко стал многодетным отцом

Пополнение в семье случилось ещё в первых числах декабря 2019 года, однако поклонники артиста узнали об этом только теперь. Сына Александру Яценко родила его супруга Ксения. Мальчик получил имя Александр. Роды проходили в медцентре «Мать и дитя».На текущий момент избранницу звезды уже выписали из больницы. На странице Instagram она разместила фото празднования Нового года, на котором запечатлена с детьми и супругом.— указала Ксения Яценко.Ради отношений с новой возлюбленной актёр оставил экс-супругу Марину. При этом незадолго до разрыва отношений она подарила ему сына. Впоследствии девушка говорила, что длительное время не могла смириться с уходом любимого человека к другой женщине. Сейчас они поддерживают нормальное общение.