Актёр Александр Яценко стал многодетным отцом
Актёр Александр Яценко стал многодетным отцом. Его жена рассказала поклонникам о рождении сына.
Пополнение в семье случилось ещё в первых числах декабря 2019 года, однако поклонники артиста узнали об этом только теперь. Сына Александру Яценко родила его супруга Ксения. Мальчик получил имя Александр. Роды проходили в медцентре «Мать и дитя».
На текущий момент избранницу звезды уже выписали из больницы. На странице Instagram она разместила фото празднования Нового года, на котором запечатлена с детьми и супругом. «Семья Яценко в полном составе! Счастье!» — указала Ксения Яценко.
Ради отношений с новой возлюбленной актёр оставил экс-супругу Марину. При этом незадолго до разрыва отношений она подарила ему сына. Впоследствии девушка говорила, что длительное время не могла смириться с уходом любимого человека к другой женщине. Сейчас они поддерживают нормальное общение.
Пополнение в семье случилось ещё в первых числах декабря 2019 года, однако поклонники артиста узнали об этом только теперь. Сына Александру Яценко родила его супруга Ксения. Мальчик получил имя Александр. Роды проходили в медцентре «Мать и дитя».
На текущий момент избранницу звезды уже выписали из больницы. На странице Instagram она разместила фото празднования Нового года, на котором запечатлена с детьми и супругом. «Семья Яценко в полном составе! Счастье!» — указала Ксения Яценко.
Ради отношений с новой возлюбленной актёр оставил экс-супругу Марину. При этом незадолго до разрыва отношений она подарила ему сына. Впоследствии девушка говорила, что длительное время не могла смириться с уходом любимого человека к другой женщине. Сейчас они поддерживают нормальное общение.
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:28