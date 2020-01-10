Шиповник является лидером по количеству антиоксидантов в составе





Шиповник является чрезвычайно полезным продуктом с точки зрения насыщения организма витаминами, например, полезной аскорбиновой кислоты в нем имеется больше, чем в лимоне или плодах смородины. Согласно выводу исследователей, в его плодах содержится около 14% витамина C. Он также богат на витамины группы B, а также PP, E, K, A, дубильные вещества, калий и магний, но еще имеет в составе хром, цинк и клетчатку. В первую очередь шиповник полезен для иммунитета человека, поэтому применяется при ОРВИ, гриппе и простуде. Также его принимают для поддержки иммунитета при болезнях сердечно-сосудистой системы.Польза от шиповника распространяется на суставы, желудок и кишечник, а также почки и мочевыделительную систему. Однако при введении в рацион отваров из данной ягоды ученые рекомендуют посоветоваться с врачом.