Ученые назвали кетодиету самой опасной для здоровья человека





Специалисты сравнили ряд диет по основным параметрам: эффективности, сложности соблюдения правил, влияния на распространенные заболевания и развитие недугов. В 2020 году данный “черный список” возглавила кетодиета, способная привести к ломоте в мышцах, усталости и агрессивности. Дело в том, что рацион человека в таком случае не снабжается достаточным количеством углеводов. Это действительно помогает снизить вес, но на кратковременной основе, а с течением времени принципов такой диеты придерживаться сложнее.Медики отметили, что фрукты и крупы, которые содержат углеводы, полезны организму и их нехватка часто приводит к кетозу. В таком состоянии человеку хочется спать, у него появляется ломота в теле, а также страдает когнитивная деятельность. Люди нередко становятся агрессивными при переходе на кетодиету, а также подверженными чрезмерной подозрительности. Специалисты напоминают, что лидером по эффективности и полезному влиянию на организм становится средиземноморская диета. Среди ее принципов оказалось исключение фаст-фуда и полуфабрикатов, а также переход на овощи, фрукты, рыбу и оливковое масло.