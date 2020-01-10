Фадеев опроверг слухи о расставании с женой

Музыкант вместе со своей супругой уже свыше 20 лет. В 1997-м она родила Максиму Фадееву сына Савву. Продюсер разместил на странице своего аккаунта в Instagram архивное фото. На нём показана его жена в 1996-м.— указано в подписи к сюжету.Сам музыкант добавил в комментарии дату снимка - 9 января 1996, и признался в любви к своей жене. Поклонники в комментариях поинтересовались, не намерен ли артист развестись с супругой. Фадеев назвал слухи смешными, а распространителей недостоверной информации «грязноротыми», подчеркнув, что у некоторых артистов диагноз - «развод мозга».