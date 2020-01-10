Медики перечислили главные признаки нарушения кровообращения в организме человека





В первую очередь о плохом кровообращении говорит временное онемение конечностей, о котором сигнализирует характерное покалывание. У человека с данной проблемой может измениться их цвет на бледно-желтый или данные части тела могут приобрести голубой оттенок. Также в таком случае происходит снижение постоянной температуры. Нарушение циркуляции крови приводит к болевым ощущениям в руках и ногах, поскольку деформированные вены и давление в них мешает потоку двигаться в привычном темпе. Функциональность выделительной системы затруднена, а также ухудшается состояние ногтей, человек испытывает хроническую усталость и жалуется на проблемы с когнитивными функциями.Из-за данной проблемы ухудшается половая жизнь. При возникновении данных признаков эксперты настоятельно рекомендуют обратиться к врачу.