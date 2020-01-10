Шэрон Стоун считает Путина сильным лидером

Шэрон Стоун уверена, что Дональд Трамп является лишь хвастуном, когда настоящий лидер — Владимир Путин. При этом она также не верит, что нынешнего главу США переизберут в рамках выборов, которые состоятся в этом году. Актриса убеждена, что действия главы РФ нацелены исключительно на поддержку интересов своей страны. Согласно ее мнению, человек, занявший должность лидера США, должен почтительно относится к своей должности, а также обладать чувством гордости и смирения.Комментируя отношения Вашингтона и Москвы, Шэрон Стоун подчеркнула, что оппонентом Трампа стал лидер сверхдержавы, и противостоять ему практически невозможно. При этом актриса не упустила бы возможность воспользоваться демонстрируемой Штатами слабостью, если бы оказалась на месте главы РФ.