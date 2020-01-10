Шэрон Стоун считает Путина сильным лидером
Звезда экранов Шэрон Стоун высказалась в адрес Владимира Путина, назвав его сильным лидером. Слова голливудской знаменитости прозвучали в рамках нового интервью для издания GQ.
Шэрон Стоун уверена, что Дональд Трамп является лишь хвастуном, когда настоящий лидер — Владимир Путин. При этом она также не верит, что нынешнего главу США переизберут в рамках выборов, которые состоятся в этом году. Актриса убеждена, что действия главы РФ нацелены исключительно на поддержку интересов своей страны. Согласно ее мнению, человек, занявший должность лидера США, должен почтительно относится к своей должности, а также обладать чувством гордости и смирения.
Комментируя отношения Вашингтона и Москвы, Шэрон Стоун подчеркнула, что оппонентом Трампа стал лидер сверхдержавы, и противостоять ему практически невозможно. При этом актриса не упустила бы возможность воспользоваться демонстрируемой Штатами слабостью, если бы оказалась на месте главы РФ.
Шэрон Стоун уверена, что Дональд Трамп является лишь хвастуном, когда настоящий лидер — Владимир Путин. При этом она также не верит, что нынешнего главу США переизберут в рамках выборов, которые состоятся в этом году. Актриса убеждена, что действия главы РФ нацелены исключительно на поддержку интересов своей страны. Согласно ее мнению, человек, занявший должность лидера США, должен почтительно относится к своей должности, а также обладать чувством гордости и смирения.
Комментируя отношения Вашингтона и Москвы, Шэрон Стоун подчеркнула, что оппонентом Трампа стал лидер сверхдержавы, и противостоять ему практически невозможно. При этом актриса не упустила бы возможность воспользоваться демонстрируемой Штатами слабостью, если бы оказалась на месте главы РФ.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:38