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Шэрон Стоун считает Путина сильным лидером

Звезда экранов Шэрон Стоун высказалась в адрес Владимира Путина, назвав его сильным лидером. Слова голливудской знаменитости прозвучали в рамках нового интервью для издания GQ.

Шэрон Стоун уверена, что Дональд Трамп является лишь хвастуном, когда настоящий лидер — Владимир Путин. При этом она также не верит, что нынешнего главу США переизберут в рамках выборов, которые состоятся в этом году. Актриса убеждена, что действия главы РФ нацелены исключительно на поддержку интересов своей страны. Согласно ее мнению, человек, занявший должность лидера США, должен почтительно относится к своей должности, а также обладать чувством гордости и смирения.

Комментируя отношения Вашингтона и Москвы, Шэрон Стоун подчеркнула, что оппонентом Трампа стал лидер сверхдержавы, и противостоять ему практически невозможно. При этом актриса не упустила бы возможность воспользоваться демонстрируемой Штатами слабостью, если бы оказалась на месте главы РФ.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:38

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