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Участник проекта "Дом-2" Валерий Блюменкранц начал встречаться с Анной Левченко

Участник проекта "Дом-2" Валерий Блюменкранц пришел на реалити-шоу несколько недель назад, но до последнего времени никак не мог создать с кем-либо пару. Теперь же появились слухи, что избранницей бизнесмена стала Анна Левченко.
Участник проекта "Дом-2" Валерий Блюменкранц начал встречаться с Анной Левченко

О новом романе между Валерием Блюменкранцем и Анной Левченко говорила его экс-супруга Тата, во время общения со своими подписчиками в Instagram в прямом эфире. Также редакторы программы "Бородина против Бузовой" предупреждали брюнетку не связываться с вновь прибывшим на проект разведенным мужчиной.

Прежде Валерий Блюменкранц активно ухаживал за Яной Захаровой, но девушка не принимала его знаки внимания, причем добавляла, что такие жесты со стороны бизнесмена ее раздражают. Тем не менее, Анна Левченко кажется счастливой, хотя непонятно, продлится ли их роман долго или же закончится через неделю. Не так давно телеведущая Ольга Бузова на Лобном месте отмечала, что Валерий Блюменкранц стал терять хватку, что, возможно, и стало причиной его активных ухаживаний за красавицами на "Доме-2".

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:15

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