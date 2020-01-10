"Очень привлекательная": Евгений Кузин описал внешность своей маленькой дочери
Экс-участники проекта "Дом-2" Евгений Кузин и Саша Артемова стали впервые родителями в сентябре прошлого года, однако ни имени дочери, ни ее внешности не рассекретили до сих пор. Тем не менее, счастливый отец рассказал поклонникам в Instagram, как выглядит малышка.
Евгений Кузин признался, что для него дочь является самой красивой на свете, однако объективно малышка, по его мнению, очень привлекательная. Ребенок постоянно улыбается отцу, что его радует. В дочери, отметил экс-участник проекта "Дом-2", все его черты, красивое лицо и внешность. Также мужчина заключил, что у него и жены красивая внешность, а потому девочка не могла родиться другой.
Евгений Кузин добавил, у девочки волосы растут не слишком быстро, но все дети до полугода развиваются одинаково, потому они с женой вовсе не переживают из-за внешности малышки.
Евгений Кузин признался, что для него дочь является самой красивой на свете, однако объективно малышка, по его мнению, очень привлекательная. Ребенок постоянно улыбается отцу, что его радует. В дочери, отметил экс-участник проекта "Дом-2", все его черты, красивое лицо и внешность. Также мужчина заключил, что у него и жены красивая внешность, а потому девочка не могла родиться другой.
Евгений Кузин добавил, у девочки волосы растут не слишком быстро, но все дети до полугода развиваются одинаково, потому они с женой вовсе не переживают из-за внешности малышки.