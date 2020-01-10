"Очень привлекательная": Евгений Кузин описал внешность своей маленькой дочери





Евгений Кузин признался, что для него дочь является самой красивой на свете, однако объективно малышка, по его мнению, очень привлекательная. Ребенок постоянно улыбается отцу, что его радует. В дочери, отметил экс-участник проекта "Дом-2", все его черты, красивое лицо и внешность. Также мужчина заключил, что у него и жены красивая внешность, а потому девочка не могла родиться другой.Евгений Кузин добавил, у девочки волосы растут не слишком быстро, но все дети до полугода развиваются одинаково, потому они с женой вовсе не переживают из-за внешности малышки.