Алена Водонаева показала пикантное видео из ванной





Алена Водонаева любит привлекать внимание фолловеров провокационными сюжетами. Не так давно журналистка снова подогрела интерес публики, опубликовав видео из ванной комнаты. В кадре Алена Водонаева лежит в ванной, затем берет рукой резиновую уточку и играет с ней. Ролик она разместила в разделе Stories, сопроводив веселой музыкой.Поклонники под снимками Алены Водонаевой стали писать восторженные комментарии, отмечая, что бизнесвумен выглядит намного моложе своих лет, у нее отличная фигура и сексуальные формы.