"Живу у девушки": Роман Макеев раскрыл подробности своей жизни за Периметром





Два месяца назад звезда проекта "Дом-2" Алена Рапунцель рассталась со своим избранником Романом Макеевым, после чего он покинул реалити-шоу. Тогда молодая мамочка заявила, что впредь не будет заводить серьезные отношения с мужчиной, если не узнает его поближе. Тем не менее, через короткий срок Савкина призналась, что общается с Кириллом Кондратьевым, экс-участником проекта "Дом-2", который пытался добиться расположения Рапунцель-младшей летом, но ушел ни с чем. Продержаться на проекте долго мужчина не смог, в итоге уйдя за Периметр со скандалом.Не так давно Алена Рапунцель рассказала, что была бы не против снова попробовать строить отношения с Романом Макеевым, мужчина стал новым героем программы "Бородина против Бузовой", где расставил все точки над "i". Звукорежиссер признался, он действительно страдал после расставания с Савкиной, но затем перешагнул это и пошел дальше. Сейчас мужчина живет у возлюбленной, строит с ней отношения, спиртное не пьет.Роман Макеев добавил, что давно не общается с Аленой Савкиной, на что звезда проекта "Дом-2" возразила, якобы он присылал ей сообщения со смайлами в виде сердца. Мужчина поспешил опровергнуть ее заявления, добавив, что возвращаться назад точно не хочет. В суд его бывшая жена на молодую мамочку подавать не будет, добавил Роман Макеев, хотя угрожает расправой в Instagram, а Алене Савкиной желает счастья.