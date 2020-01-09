"Самые живые эмоции": Ольга Орлова показала в Instagram неудачный снимок с Ксенией Бородиной

Ольга Орлова показала фотографию, где ее силуэт оказался смазанным, а вот Ксения Бородина, видимо, громко смеется. Однако на лице звезды видны морщины, рот некрасиво открыт, а глаза и вовсе превратились в щелочки. Сама певица подписала фотографию, как "Самые живые эмоции", предупредив фолловеров, что получилась она не слишком удачной.Поклонники поспешили согласиться с Ольгой Орловой, ведь на фото Ксения Бородина и правда выглядит не в самом удачном ракурсе. Некоторые же добавили, что исполнительница и вовсе рискует потерять дружбу со звездой "Дома-2", ведь Бородина не раз перестала общаться с подругами, потому что они выставляли ее в Instagram в неудачном свете.