"Вела себя развязно": Юлия Белая ощупала руками половой орган Сергея Захарьяша





Участники проекта "Дом-2" Юлия Белая и Евгений Ромашов признались, что им удалось найти общий язык после ссор. Объявлять себя парой ребята пока не спешат, хотят насладиться временем, проведенным вместе. Тем не менее, во время общего собрания на Лобном месте Илья Яббаров обрушился с критикой на брюнетку и уточнил, что она вела себя слишком развязно.По словам саратовского шансонье, Юлия Белая во время разрыва вела себя так, что только ленивый мог не воспользоваться ситуацией. Он отметил, что это заметили все - Сергей Захарьяш, Захар Саленко и, конечно же, сам Евгений Ромашов. Внезапно Яббаров рассказал о неприятном инциденте. Тогда Юлия Белая ужинала в компании Сергея Захарьяша и его возлюбленной, а затем они уснули.Девушка пришла в комнату к влюбленным. Захарьяш тогда оказался голым и она положила руку на половой орган. Это подтвердил и сам Евгений Ромашов, ведь он все видел своими глазами.