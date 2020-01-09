АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Улучшение сна и повышение производительности: мозг человека положительно реагирует на порядок в…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Настасья Самбурская нецензурно выругалась, испугавшись появления обезьяны на балконе

Известная российская актриса Настасья Самбурская в эти дни находится в отпуске на Бали, где проводит время в компании своих подруг и радует поклонников забавными видео и фото. Но в этот раз попытка записать очередной ролик обернулась для звезды «Универа» таким испугом, что она нецензурно выругалась после встречи с обезьяной на балконе.
Настасья Самбурская нецензурно выругалась, испугавшись появления обезьяны на балконе

В очередном видео, опубликованном на страничке Самбурской в социальной сети Instagram, она изначально позировала перед объективом камеры в бледно-розовом топе и трусах с завышенной талией, которые она натянула максимально высоко, видимо, пытаясь в очередной раз посмеяться над нелепостью своего образа вместе с подписчиками. Однако запись актрисе пришлось прервать. Как оказалось, на балкон номера Настасьи Самбурской в отеле забралась обезьяна. Сама же знаменитость была настолько напугана произошедшим, что сразу же воскликнула и сорвалась на, мягко говоря, непарламентские выражения. Прокричав бранные слова, артистка даже ненадолго показала незваного гостя в кадре, после чего выключила запись. Судя по всему, столкнуться с чем-то подобным она явно не ожидала.

Между тем поклонники в комментариях к этой записи удивились столь резкой реакции актрисы на животное, которое встречается на Бали едва ли не на каждом шагу. Некоторые даже высказали свое разочарование, отметив, что ожидали увидеть в новом ролике что-то интересное, а оказалось, что внимания он в действительности не заслуживает.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 23:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Настасья Самбурская нецензурно выругалась, испугавшись появления обезьяны на…
MSI представила на CES 2020 свои первые системы водяного…
"Самые живые эмоции": Ольга Орлова показала в Instagram неудачный снимок с Ксенией…
"Живу у девушки": Роман Макеев раскрыл подробности своей жизни за…
"Вела себя развязно": Юлия Белая ощупала руками половой орган Сергея…
"53 миллиона - это не дорого": Звезда "Дом-2" Анастасия Лисова присматривает вместе с супругом квартиру в…
Citroen подняла российские цены сразу на три…
Участники проекта "Дом-2" Ирина Пингвинова и Дмитрий Чайков решили…
"Очень устала": Ольга Бузова снова отправляется в отпуск с Давидом…
Звезда «Дом-2» Александра Черно хочет пожаловаться Путину на…
Отец Анастасии Костенко на время переехал к ней ухаживать за беременной…
«Плохо себя чувствую»: Анастасия Волочкова пожаловалась на "провальную" вечеринку в…
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель положила в тарелку побывавшую на полу еду во время общего…
Названы ТОП-5 ошибок при заправке автомобиля на…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров боится вновь сойтись с Аленой…
Кроссовер Mazda CX-30 может не попасть на российский…
Анна Хилькевич похвасталась стройной фигурой в сексапильном…
Иосиф Оганесян не способен защитить Александру Черно от своих…
Эксперты рассказали, какую пользу приносит отказ от…
Крупнейший завод Ухты…
«Включить индийские мотивы и кружиться»: Мария Ивакова рассказала, как «пережить» первое лунное затмение в 2020…
Названы главные причины повышенного расхода топлива в…
Поклонники Ренаты Литвиновой начали обсуждать ее округлившийся…
Анжелика Ревва показала романтические фото с мужем на…
Hyundai i30 2021 модельного года впервые заметили на…
В Англии найдено кладбище времён Римской…
Toyota будет выпускать запчасти для спорт-купе Supra поколений А70 и…
Определенные виды домашних растений наносят непоправимый вред здоровью…
Павел Воля вместе с женой и детьми отправился на гастроли в…
Китайские ученые обнаружили редкую группу древних…
Лолита случайно встретила Стивена Сигала в…
Hubble нашел самые маленькие сгустки темной…
Морозова и Повереннова резко высказались о попрошайках в…
Представлен седан Hongqi H9, который составит конкуренцию…
Ольга Веникова: "Во время съемок можно заработать проблемы с желудком или…
Названы главные IT-тренды 2020 года в…
«Я стану лучшей мамой»: Кэмерон Диаз отказалась от няни для новорожденной…
Ученые обнаружили древнее предсказание глобальной климатической…
«Красота тела не в этом»: Екатерина Шпица заявила об опасности…
Ирина Старшенбаум подогрела слухи о своем романе с начинающим режиссером Филиппом…
Просмотреть все новости