Настасья Самбурская нецензурно выругалась, испугавшись появления обезьяны на балконе
Известная российская актриса Настасья Самбурская в эти дни находится в отпуске на Бали, где проводит время в компании своих подруг и радует поклонников забавными видео и фото. Но в этот раз попытка записать очередной ролик обернулась для звезды «Универа» таким испугом, что она нецензурно выругалась после встречи с обезьяной на балконе.
В очередном видео, опубликованном на страничке Самбурской в социальной сети Instagram, она изначально позировала перед объективом камеры в бледно-розовом топе и трусах с завышенной талией, которые она натянула максимально высоко, видимо, пытаясь в очередной раз посмеяться над нелепостью своего образа вместе с подписчиками. Однако запись актрисе пришлось прервать. Как оказалось, на балкон номера Настасьи Самбурской в отеле забралась обезьяна. Сама же знаменитость была настолько напугана произошедшим, что сразу же воскликнула и сорвалась на, мягко говоря, непарламентские выражения. Прокричав бранные слова, артистка даже ненадолго показала незваного гостя в кадре, после чего выключила запись. Судя по всему, столкнуться с чем-то подобным она явно не ожидала.
Между тем поклонники в комментариях к этой записи удивились столь резкой реакции актрисы на животное, которое встречается на Бали едва ли не на каждом шагу. Некоторые даже высказали свое разочарование, отметив, что ожидали увидеть в новом ролике что-то интересное, а оказалось, что внимания он в действительности не заслуживает.
В очередном видео, опубликованном на страничке Самбурской в социальной сети Instagram, она изначально позировала перед объективом камеры в бледно-розовом топе и трусах с завышенной талией, которые она натянула максимально высоко, видимо, пытаясь в очередной раз посмеяться над нелепостью своего образа вместе с подписчиками. Однако запись актрисе пришлось прервать. Как оказалось, на балкон номера Настасьи Самбурской в отеле забралась обезьяна. Сама же знаменитость была настолько напугана произошедшим, что сразу же воскликнула и сорвалась на, мягко говоря, непарламентские выражения. Прокричав бранные слова, артистка даже ненадолго показала незваного гостя в кадре, после чего выключила запись. Судя по всему, столкнуться с чем-то подобным она явно не ожидала.
Между тем поклонники в комментариях к этой записи удивились столь резкой реакции актрисы на животное, которое встречается на Бали едва ли не на каждом шагу. Некоторые даже высказали свое разочарование, отметив, что ожидали увидеть в новом ролике что-то интересное, а оказалось, что внимания он в действительности не заслуживает.