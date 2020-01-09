"53 миллиона - это не дорого": Звезда "Дом-2" Анастасия Лисова присматривает вместе с супругом квартиру в Москве





Звезда проекта "Дом-2" Анастасия Лисова призналась, что она и Михаил Шахиджанов хотят купить квартиру в Москве. При этом для супругов важно, чтобы площадь помещения была более 100 квадратных метров, ведь маленькое жилье их не устраивает. Как оказалось, они уже посмотрели один вариант в новом ЖК в столице, но пока не приняли окончательного решения.Так как в доме нет настолько больших квартир, теперь Анастасия Лисова думает над тем, чтобы купить сразу две недвижимости. Как отметила сама экс-участница проекта "Дом-2", они с мужем посчитали, что жилье такой площади обойдется им в сумму 53 миллиона. Брюнетка считает, что для Москвы это немного, однако как именно супруги собираются рассчитываться - сразу или же возьмут ипотеку, не уточнила.