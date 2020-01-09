"Очень устала": Ольга Бузова снова отправляется в отпуск с Давидом Манукяном





В преддверии Нового года в Сети появились новости, что Ольга Бузова забронировала на экзотических островах роскошный отель, причем вдали от цивилизации, где практически нет отдыхающих. Тогда поклонники стали ждать, когда певица рассекретит своего избранника, многие подозревали, что ее творческий союз с блогером Давидом Манукяном стал началом их романа. Прямо перед праздниками исполнительница подтвердила догадки и вместе с избранником отправилась в Куршевель, откуда публиковала снимки и видео, каталась на лыжах и весело проводила время.Теперь же в своем микроблоге в Instagram Ольга Бузова написала, что она устала и отправляется в отпуск, которого ждала, еще когда летела на Бали. Место своего пребывания исполнительница не раскрыла, но отметила, что ей и Давиду Манукяну придется теперь долго лететь. Возможно, подробности звезда расскажет позже. Певица добавила, что ей просто необходимо отдохнуть.