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Представлен недорогой «неубиваемый» смартфон Cat S32 с емким аккумулятором

Компания Bullitt, которой, как известно, принадлежит знаменитый бренд Cat, специализирующийся на выпуске «неубиваемых» защищенных смартфонов, представила новую бюджетную модель. Отмечается, что смартфон Cat S32 отличается не только высокой степенью надежности и невысоким как для устройств этого класса ценником, но еще и порадует автономностью.
Представлен недорогой «неубиваемый» смартфон Cat S32 с емким аккумулятором

Смартфон позиционируется как представитель среднебюджетной категории, а создавался он для эксплуатации в экстремальных условиях. По утверждению разработчика, Cat S32 способен пережить падение с высоты 180 сантиметров на стальную поверхность, в том числе многократные падения на любую из своих сторон. В целом устройство соответствует американскому военному стандарту безопасности MIL SPEC 810G, кроме того, производитель дополнительно протестировал его на способность выдерживать погружение на глубину в 150 сантиметров дольше чем на полчаса. Поэтому защита от пыли и воды в данной модели заявлена на уровне IP68.

Оснащается Cat S32 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 720+, разрешение его основной камеры составляет 13 Мп, в то время как фронтальный датчик имеет 5 Мп. Работает устройство под управлением однокристальной системы Mediatek Helio A20, из коробки пользователю доступно 3 Гб оперативной и 32 Гб постоянной памяти. За автономность работы гаджета отвечает встроенный аккумулятор емкостью 4200 мАч.

Из прочего можно отметить наличие чипа NFC, поддержку связи в сетях LTE Cat 6, наличие Android 10 «из коробки», а также присутствие на корпусе аппаратной клавиши, которую пользователь может запрограммировать для активации рации, фонарика, камеры или сигнала тревоги. Стоимость Cat S32 составит 299 евро.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:11

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