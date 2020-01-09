Отец Анастасии Костенко на время переехал к ней ухаживать за беременной моделью





На своей странице в Instagram Анастасия Костенко признавалась, что вторая беременность дается ей сложнее, чем первая. Теперь острее ощущается потребность частого посещения туалета, модели тяжело ходить, стоять и сидеть. Тогда многие поддержали молодую мамочку, пожелав ей легких родов и попросив беречь себя.Тем не менее, беременная Анастасия Костенко упала и, как оказалось, сломала руку. Сама супруга Дмитрия Тарасова призналась, она надела скользкие носки и несла слишком много вещей. Удержать равновесие беременная особа попросту не смогла, а итогом стал перелом и гипс на несколько недель. Поддержать будущую мамочку и помочь ей, пока супруг на работе, взялись родные. Так, отец Анастасии Костенко на время приехал к ней, чтобы позаботиться о дочери.Стоит отметить, что не обошли вниманием перелом Анастасии Костенко хейтеры. Многие стали писать, что она не просто упала, а в этот момент якобы дралась с супругом Дмитрием Тарасовым. Именно по этой причине, по версии фолловеров, отец модели приехал защитить ее от мужа. Новости о том, что футболист поднимает руку на своих возлюбленных, появилась после его шутки, что жена может "отхватить леща", если не беременна.