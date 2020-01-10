Sony раскрыла некоторые особенности консоли PlayStation 5





В материалах о новой консоли японский производитель ограничился лишь презентацией ее логотипа, который практически ничем не отличается от аналога PS4. Однако, чтобы немного успокоить поклонников, глава геймингового подразделения бренда Джим Райан решился дать интервью, в рамках которого и рассказал несколько интересных особенностей, касающихся грядущей новинки. Так, по его словам, компания постарается сделать так, чтобы переходной период между PlayStation 4 и PlayStation 5 был максимально безболезненным для тех, кто на данный момент является владельцем четвертой версии консоли. Проще говоря, обладатели приставки прежнего поколения продолжат получать от компании массу интересных предложений. Что же касается следующего поколения, то в нем основной упор планируется сделать на увеличение аппаратных возможностей. Более того, Райан утверждает, что в связи с этим Sony припасла несколько козырей, которые пока держатся в секрете. Но эти особенности после выхода новинки непременно разделят игровой опыт миллионов на «до» и «после».Поделился представитель компании и еще одной приятной новостью. Релиз PlayStation 5 в этот раз не планируют разделять по времени в разных регионах мира, как это происходило с нынешней версией консоли. Пятое поколение появится в продаже в один и тот же день по всему миру.