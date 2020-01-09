Участники проекта "Дом-2" Ирина Пингвинова и Дмитрий Чайков решили расстаться





В соцсети Instagram звезда проекта "Дом-2" Ирина Пингвинова ответила на вопросы поклонников. Причем в ответ на то, что фолловеры поинтересовались на счет ее отношений с избранником Дмитрием Чайковым, девушка написала одно слово: "Финиш". Ребята много ссорились, не могли найти общий язык и вот теперь, как стало известно, они решили расстаться.Скорее всего, причиной такого решения стала инфантильность Ирины Пингвиновой. Прежде брюнетка отказывалась готовить для своего мужчины, убираться в комнате или заниматься другими привычными домашними делами. Все это она назвала стереотипами, которые женщинам навязывает общество.