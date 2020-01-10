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Kwikset представила умный замок Halo Touch Wi-Fi с датчиком отпечатка пальца

Компания Kwikset привезла на выставку CES 2020 новую модель умного замка под названием Halo Touch Wi-Fi. Данное устройство предоставляет доступ не только с ключами, но и через сканирование отпечатка пальца.
Kwikset представила умный замок Halo Touch Wi-Fi с датчиком отпечатка пальца

Сообщается, что в памяти смарт-замка Kwikset Halo Touch Wi-Fi можно сохранить до сотни отпечатков, принадлежащих пяти десяткам пользователей- по два пальца на каждого. При использовании фирменного приложения бренда владельцы также смогут удаленно контролировать свой Halo Touch – достаточно лишь подключить его к домашней беспроводной сети. Причем, для подключения Halo Touch Wi-Fi не потребуется никаких дополнительных сервисов или сетевых концентраторов систем «умного дома». Как утверждает производитель, домовладелец может быть спокоен, зная, что его персональные данные в виде дактилоскопической биометрии хранятся не в облаке, а непосредственно в памяти замка на реальном физическом носителе.

К числу преимуществ этой модели разработчик также относит простоту в установке и настройке. Кроме всего прочего, Kwikset Halo Touch Wi-Fi отличается встроенной поддержкой работы с голосовыми ассистентами от Amazon и Google. Стоимость новинки составит 249 долларов США.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:00

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