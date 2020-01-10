Kwikset представила умный замок Halo Touch Wi-Fi с датчиком отпечатка пальца





Сообщается, что в памяти смарт-замка Kwikset Halo Touch Wi-Fi можно сохранить до сотни отпечатков, принадлежащих пяти десяткам пользователей- по два пальца на каждого. При использовании фирменного приложения бренда владельцы также смогут удаленно контролировать свой Halo Touch – достаточно лишь подключить его к домашней беспроводной сети. Причем, для подключения Halo Touch Wi-Fi не потребуется никаких дополнительных сервисов или сетевых концентраторов систем «умного дома». Как утверждает производитель, домовладелец может быть спокоен, зная, что его персональные данные в виде дактилоскопической биометрии хранятся не в облаке, а непосредственно в памяти замка на реальном физическом носителе.К числу преимуществ этой модели разработчик также относит простоту в установке и настройке. Кроме всего прочего, Kwikset Halo Touch Wi-Fi отличается встроенной поддержкой работы с голосовыми ассистентами от Amazon и Google. Стоимость новинки составит 249 долларов США.