Звезда «Дом-2» Александра Черно хочет пожаловаться Путину на хейтеров





Александра Черно, которая сейчас находится в положении, вступила в настоящую схватку со своими недоброжелателями. В последнее время проектантка уже не просто для своих обидчиков устраивает доску позора, но и угрожает им судом. Звезда уверена, что те, кто позволяет себе писать гадости в Сети, должны ответить по всей строгости закона.Александра Черно утверждает, что в Российской Федерации необходимо издать закон, который будет защищать права людей, пользующихся социальными сетями. По ее словам, помочь решить данную проблему могут исключительно на высшем уровне.Также участница подчеркнула, что в Америке прежде, чем что-то сказать или написать сначала очень хорошо думают, уже потом делают. Таким образом, Александра Черно намерена добиться наказания для всех, кто ведет себя на просторах интернета неподобающим образом. С этой целью будущая мама готова обратиться за помощью к президенту Владимиру Путину.