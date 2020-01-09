MSI представила на CES 2020 свои первые системы водяного охлаждения





Сообщается, что в состав новых систем, что указано даже в их названиях, входят радиаторы типоразмера 360 и 240 миллиметров. Сами они изготовлены из алюминия, а обдув обеспечивается двумя и тремя 120-миллиметровыми вентиляторами, скорость вращения которых составляет 500-2500 об/мин. Таким образом, утверждает производитель, его системы формируют поток воздуха объемом примерно в 160 кубометров в час при довольно низком уровне шума – не более 40,9 дБа. Кроме того, в MSI утверждают, что ресурс кулеров в их новых системах составляет не менее 70 000 часов.Что же касается водоблока и помпы, то здесь все реализовано по уже привычной многим схеме. Так, общая длина соединительных патрубков в системе составляет 40 сантиметров. Кроме того, водоблок и кулеры системы оснащены эффектной RGB-подсветкой, которая совместима с фирменной технологией синхронизации MSI Mystic Light Sync и может подсвечиваться одинаково с другими «светящимися» компонентами в сборке. Наконец, важно отметить, что представленные компанией системы подходят для всех современных CPU производства AMD и Intel, но цену производитель пока не назвал.