Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель положила в тарелку побывавшую на полу еду во время общего обеда





Зрители давно заметили странное отношение Ольги Рапунцель к еде. Так, завтракать, обедать и ужинать она предпочитает только на кровати, а маленькая дочь проектантки Василиса и вовсе питается не режиму, причем каждый раз еду забирает из родительской тарелки. Супруги Дмитренко не переживают, что девочка сначала играет с продуктами, роняет их на пол, а затем ест.Теперь же и сама Ольга Рапунцель в очередной раз подверглась критике. Прямо во время общего обеда она отобрала у Василисы колбасу, хотя та уже побывала на полу, а затем положила ее обратно в тарелку. Многие остались в шоке от подобного поведения молодой мамочки и призвали ее быть более чистоплотной. К примеру, не мешало бы Рапунцель, по мнению фанатов, научить Василису мыть руки перед тем, как садиться за стол.