Эксперты назвали 3 заболевания, особенно опасные в зимний период





По мнению экспертов, наибольшую угрозу зимой представляет астма. Внезапный перепад температуры при выходе из помещения на улицу, где холодный воздух, может повлечь онемение языка и чувство сдавленности шеи, а также повысить вероятность бронхоспазма. Больным в морозное время лучше всего оставаться дома и принимать лекарства для улучшения состояния. Ученые также установили, что холод способствует ухудшению самочувствия у пациентов с артритом, а также провоцирует развитие воспалительного процесса в суставах. Чтобы этого избежать, необходимо теплее одеваться и повышать физическую активность вне периода обострений.Эксперты определили, что у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, от холода повышается риск сердечного приступа. По словам специалистов, низкая температура повышает кровяное давление, в результате чего усиливается нагрузка на орган. Для профилактики необходимо отказаться от употребления кофеина, спиртного и курения.