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Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров боится вновь сойтись с Аленой Савкиной

Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров стал гостем на последнем эфире программы "Бородина против Бузовой", однако отказался обсуждать личную жизнь своей экс-избранницы Алены Савкиной. Примечательно, что на Анастасии Голд мужчина также жениться не хочет, а к бывшей возлюбленной возвращаться он боится.
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров боится вновь сойтись с Аленой Савкиной

Уже не первый раз не только телеведущие и зрители, но и эксперты замечают, что Алена Савкина после расставания с Ильей Яббаровым каждого ухажера сравнивает именно с ним. Роман Макеев, придя на проект "Дом-2" то и дело попадал под критику со стороны семьи Рапунцелей, ведь не был таким же хорошим, как несостоявшийся муж Савкиной. Та же участь постигает всех, кто пытается построить отношения с молодой мамочкой.

Однако выяснить отношение самого Ильи Яббарова к такому положению вещей не получается. Он, как видно, не хочет жениться на Анастасии Голд на Сейшельских островах, хотя брюнетка буквально мечтает о свадьбе. К Алене Савкиной саратовский шансонье, как стало понятно по последней программе "Бородина против Бузовой" возвращаться боится, а просто так оставаться на реалити-шоу еще долго ему вряд ли позволят.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:30

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