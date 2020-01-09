Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров боится вновь сойтись с Аленой Савкиной





Уже не первый раз не только телеведущие и зрители, но и эксперты замечают, что Алена Савкина после расставания с Ильей Яббаровым каждого ухажера сравнивает именно с ним. Роман Макеев, придя на проект "Дом-2" то и дело попадал под критику со стороны семьи Рапунцелей, ведь не был таким же хорошим, как несостоявшийся муж Савкиной. Та же участь постигает всех, кто пытается построить отношения с молодой мамочкой.Однако выяснить отношение самого Ильи Яббарова к такому положению вещей не получается. Он, как видно, не хочет жениться на Анастасии Голд на Сейшельских островах, хотя брюнетка буквально мечтает о свадьбе. К Алене Савкиной саратовский шансонье, как стало понятно по последней программе "Бородина против Бузовой" возвращаться боится, а просто так оставаться на реалити-шоу еще долго ему вряд ли позволят.