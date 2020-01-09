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Иосиф Оганесян не способен защитить Александру Черно от своих родителей

Совсем недавно Александра Черно говорила о том, что как только она родит малыша, то к ней приедет помогать мама ее супруга Иосифа Оганесяна. Однако теперь от ее заявления уже не остается и следа, потому что участница не хочет видеть Репсиму Оганесовну, а также ее мужа Иосифа Мартыновича, так как не может найти с ними общего языка, а супруг не способен защитить свою жену от родителей.
Иосиф Оганесян не способен защитить Александру Черно от своих родителей

Александра Черно узнала об интервью, которое мама Иосифа Оганесяна дала изданию «Дом-2». Там было написано, что Рапсима Оганесовна готова закрыть свой бизнес ради будущего внука и перебраться на телестройку. Подобная перспектива совсем не понравилась Александре Черно и она вступила с родителями Иосифа в настоящую схватку. Девушка отметила, что не хочет, чтобы кто-то вмешивался в ее молодую семью, потому что это может ее разрушить.


Не устраивает Черно и то, что родственники мужа могут оставить свой бизнес. Скорее всего, она переживает, что родители мужа сядут на ее шею и ей придется содержать всю семью. Ко всему обеспокоена Александра и тем, что ранее Иосиф заявлял, что мама для него важнее жены, а значит, он может стать на ее сторону, а свою супругу защищать от родителей просто не будет.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:14

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