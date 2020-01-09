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Citroen подняла российские цены сразу на три модели

Аналитики агентства «Цена Авто» сообщают, что французская компания Citroen пересмотрела в большую сторону ценники на три свои модели, представленные на российском рынке. Подорожание коснулось кроссоверов Citroen С3 и С5, а также седана Citroen С4. В среднем указанные новинки повысились в цене в среднем на сумму 12-18 тысяч рублей.
Citroen подняла российские цены сразу на три модели

Так, кроссовер Citroen С3 Aircross в оснащении с бензиновым двигателем в самой доступной комплектации Live отныне стоит в России не менее 1 299 000 рублей, а за наиболее продвинутую комплектацию Shine покупателям придется выложить 1 645 000 рублей. Дизельные версии этой модели доступны российским покупателям по цене в 1,43-1,57 миллиона рублей. Подорожание седана Citroen С4 составило ровно 12 000 рублей. На данный момент этот автомобиль продается в стране за 1,073-1,346 миллиона рублей в зависимости от комплектации. При этом, самая доступная комплектация Live, как и топовая – Shine, - в цене не изменились.

Наконец, топовая версия кроссовера Citroen С5 Aircross изменилась в цене на целых 30 000 рублей практически во всех комплектация. Неизменным остался ценник только на комплектацию Live (1,875 миллиона). Теперь Citroen С5 с бензиновыми двигателями достигает в цене 2,155 миллиона рублей, с дизельными – 2,395 миллиона.

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Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:00

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