«Плохо себя чувствую»: Анастасия Волочкова пожаловалась на "провальную" вечеринку в Таиланде





Как оказалось, отдых знаменитой танцовщицы был омрачен неприятным происшествием. Волочкова вместе с друзьями решила посетить концерт популярного российского коллектива «Мумий Тролль». Для этого компания даже арендовала VIP-столик, но оказалось, что организаторы приготовили им неприятный сюрприз., - пожаловалась знаменитость. Впрочем, как утверждает артистка, это еще не самое страшное. Позднее выяснилось, что многие, кто заплатил за билеты на концерт большие деньги, даже не смогли на него попасть. «, - добавила она.По словам Анастасии Волочковой ей даже пришлось простоять в общей очереди, несмотря на купленные билеты класса VIP., - подчеркнула артистка.