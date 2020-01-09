«Плохо себя чувствую»: Анастасия Волочкова пожаловалась на "провальную" вечеринку в Таиланде
Известная российская балерина Анастасия Волочкова проводить отпуск в Таиланде и делится с поклонниками своими впечатлениями от этого отдыха. Впрочем, недавно знаменитость ожидало настоящее разочарование, поэтому своими переживаниями она решила поделиться с подписчиками, рассказав о провальной вечеринке на острове Пхукет.
Как оказалось, отдых знаменитой танцовщицы был омрачен неприятным происшествием. Волочкова вместе с друзьями решила посетить концерт популярного российского коллектива «Мумий Тролль». Для этого компания даже арендовала VIP-столик, но оказалось, что организаторы приготовили им неприятный сюрприз. «Организаторы этого выступления фактически обманули гостей. Многие платили по 500 долларов за место. За эти столики брались депозиты, были обещаны еда и море шампанского. Но в итоге на VIP-столах оказалась лишь единственная бутылка Просекко и картошка фри», - пожаловалась знаменитость. Впрочем, как утверждает артистка, это еще не самое страшное. Позднее выяснилось, что многие, кто заплатил за билеты на концерт большие деньги, даже не смогли на него попасть. «Начало концерта задержали на целых два часа. За столиками к тому моменту уже успели усесться люди, у которых даже билетов не было. Я лично наблюдала весь этот хаос», - добавила она.
По словам Анастасии Волочковой ей даже пришлось простоять в общей очереди, несмотря на купленные билеты класса VIP. «Я сейчас очень плохо себя чувствую. Очень жаль людей, которые заплатили деньги, а получили все это», - подчеркнула артистка.
Как оказалось, отдых знаменитой танцовщицы был омрачен неприятным происшествием. Волочкова вместе с друзьями решила посетить концерт популярного российского коллектива «Мумий Тролль». Для этого компания даже арендовала VIP-столик, но оказалось, что организаторы приготовили им неприятный сюрприз. «Организаторы этого выступления фактически обманули гостей. Многие платили по 500 долларов за место. За эти столики брались депозиты, были обещаны еда и море шампанского. Но в итоге на VIP-столах оказалась лишь единственная бутылка Просекко и картошка фри», - пожаловалась знаменитость. Впрочем, как утверждает артистка, это еще не самое страшное. Позднее выяснилось, что многие, кто заплатил за билеты на концерт большие деньги, даже не смогли на него попасть. «Начало концерта задержали на целых два часа. За столиками к тому моменту уже успели усесться люди, у которых даже билетов не было. Я лично наблюдала весь этот хаос», - добавила она.
По словам Анастасии Волочковой ей даже пришлось простоять в общей очереди, несмотря на купленные билеты класса VIP. «Я сейчас очень плохо себя чувствую. Очень жаль людей, которые заплатили деньги, а получили все это», - подчеркнула артистка.