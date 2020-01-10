Twitter вводит ограничения к комментариям записей





По информации сотрудников компании, они хотят помочь людям чувствовать себя в безопасности в процессе использования соцсети, имея больше контроля над перепиской. Так же они уточняют, что пользователи могут выбирать четыре варианта ограничений: первый вариант открывает свободный доступ ко всем комментариям, последний же, наоборот, полностью закрывает возможность для всех высказывать своё мнение под постом.По информации ранее, в микроблогах Twitter открылась возможность скрывать собственные ответы к публикациям. Данная функция была введена для увеличения контроля над своими записями пользователем.