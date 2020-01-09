Названы ТОП-5 ошибок при заправке автомобиля на АЗС





Как бы странно это ни звучало, но на российских АЗС все еще часто встречаются случаи заправки не того топлива. Даже при том, что дизельный пистолет конструктивно не должен входить в заправочную горловину современных автомобилей, да и сами пистолеты на всех АЗС для разного топлива имеют различную форму, многие водители все таки умудряются их перепутать. Что же касается случаев с заправкой бензином дизельных авто, то они встречают еще чаще. Главная причина таких проблем кроется в спешке. Между тем, неправильное топливо способно практически моментально вывести из строя катализатор, повредить впускную и выпускную системы, сломать топливный насос и всю топливную систему и привести к массе других неприятностей.Еще одна распространенная ошибка – заправка бака при работающем моторе. Чаще всего подобная процедура проводится без каких-либо последствий, однако законодательство совсем не случайно запрещает заправлять заведенные транспортные средства. В случае наличия неисправностей в системе выпуска или где-либо еще, такие неосторожные водители рискуют сжечь все вокруг. Опаснее всего в этом смысле выглядят старые советские автомобили с вырезанными катализаторами.Не менее вредным эксперты называют заправку бака автомобиля «под завязку». И пусть подобный шаг позволит водителю выгадать еще пару десятков километров запаса хода, но риск проблем намного выше. К примеру, оставленный с полным баком на жаре автомобиль может даже протечь, поскольку топливо при высоких температурах расширяется. Затем достаточно любой случайности, чтобы поджечь все это и превратить любимое транспортное средство в обугленную груду металла. В числе других распространенных ошибок водителей называются начало движения с вставленным в горловину пистолетом, а также заправка машины с открытыми дверьми.