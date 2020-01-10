Некоторые продукты помогают школьникам и студентам эффективнее подготовиться к экзаменам





Доктор Ибрагим Магди Хуссейн рекомендует родителям следить за питанием своих детей, делать его разнообразным и сбалансированным, а также контролировать физическую активность своих чад. Во время подготовки к экзаменам школьникам и студентам необходимо прилагать большие умственные усилия, а также улучшить концентрацию внимания.Для усиления способностей к запоминанию медик советует употреблять рыбу, особенно полезным, по его словам, является тунец. Его состав богат железом, цинком, фосфором, магнием, кальцием и натрием. Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6 улучшают работу головного мозга. Помогут повысить концентрацию внимания также орехи, среди которых лучше выбирать арахис. Фолиевая кислота, содержащая в нем, активизирует мышление и память, а постоянное употребление на 60% улучшает когнитивные способности организма. Эксперт рекомендует перед экзаменами употреблять напитки с корицей, а также использовать имбирь в качестве приправы. По мнению доктора, еще одним продуктом, который положительно влияет на работу мозга, является молоко.