Анна Хилькевич похвасталась стройной фигурой в сексапильном купальнике
Анна Хилькевич вместе с дочерьми отдыхает в Таиланде, публикуя новые сюжеты в Instagram. Артистка похвасталась стройной фигурой в сексапильном купальнике, получив много лестных комплиментов от фанатов.
Звезда отметила, что Арианна все понимает и запоминает, а также немного в шоке, что мама опять выбрала привычную страну для зимнего путешествия. Она показала фото, сделанное в отеле, на котором стоит в купальнике с минимальным макияжем, дополнив образ золотым украшением.
Подписчики обратили внимание, что Хилькевич держит в руках блюдо с экзотическими фруктами, после чего прочитали о диете актрисы в посте. Они сразу назвали ее богиней секса, восхищаясь стройной фигурой и прекрасным внешним видом кумира.
Звезда отметила, что Арианна все понимает и запоминает, а также немного в шоке, что мама опять выбрала привычную страну для зимнего путешествия. Она показала фото, сделанное в отеле, на котором стоит в купальнике с минимальным макияжем, дополнив образ золотым украшением.
Подписчики обратили внимание, что Хилькевич держит в руках блюдо с экзотическими фруктами, после чего прочитали о диете актрисы в посте. Они сразу назвали ее богиней секса, восхищаясь стройной фигурой и прекрасным внешним видом кумира.
ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:19