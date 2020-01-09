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Кроссовер Mazda CX-30 может не попасть на российский рынок

Существует довольно высокая вероятность, что новый кроссовер Mazda CX-30 так и не доберется до российского рынка в нынешнем году. Об этом сообщает «РГ» со ссылкой на собственные источники в японской компании.
Кроссовер Mazda CX-30 может не попасть на российский рынок

Отмечается, что причина столь негативного прогноза относительно поставок модели на рынок России заключается в увеличении ставки утильсбора, из-за чего производитель может отказаться от планов везти машину в страну, хотя шансы на изменение ситуации все еще есть. Стоит отметить, что ранее автомобиль планировали экспортировать в Россию непосредственно из Японии, не организуя его сборку на территории страны. Однако, совсем недавно Mazda CX-30 получила ОТТС, согласно которому, если машина все-таки и появится в Российской Федерации, то будет доступна лишь в одной единственной комплектации – с двигателем Skyactiv-G (2,0 литра, 150 л.с.).

На данный момент кроссовер Mazda CX-30 в модельном ряду японского бренда стоит на одну ступень ниже продающегося в стране Mazda CX-5, цена которого стартует с отметки в 1 595 000 рублей. Более того, с учетом локализации Mazda CX-30 под российские условия, ее ценник не опустится ниже того, который производитель просит за кроссовер старшей версии.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:23

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