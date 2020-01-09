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«Включить индийские мотивы и кружиться»: Мария Ивакова рассказала, как «пережить» первое лунное затмение в 2020 году

Известная российская актриса, модель, телеведущая и блогер Мария Ивакова давно увлекает всем, что связано с астрологией. Артистка даже не скрывает, что свою жизнь и планы в карьере выстраивает исключительно в соответствии с личным гороскопом. Недавно знаменитость поделилась со своими поклонниками секретом о том, как пережить первое в 2020 году лунное затмение.
«Включить индийские мотивы и кружиться»: Мария Ивакова рассказала, как «пережить» первое лунное затмение в 2020 году

Как считают астрологи, солнечные и лунные затмения могут иметь серьезное влияние на эмоциональное состояние человека. Кроме того, в ночь на ближайшую субботу-11 января, ожидается как раз первое такое затмение в новом году. По словам Марии Иваковой, она в день перед затмением планирует медитировать в ручьях на острове Бали.Там звезда проводит отпуск в компании своего возлюбленного Никиты Ефремова и близких друзей. «Завтра будет затмение. Я советую вам включить индийские мотивы и кружиться вместо зарядки примерно 20 минут. Толку от этого не будет, зато получится такое себе разнообразие», - не без сарказма отметила актриса.

Подписчики телеведущей поддержали ее позицию. Многие из них даже признались, что лично ощущают магнитные волнения. «Минутка астрологии от Марии», - пошутил кто-то из поклонников знаменитости.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:06

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